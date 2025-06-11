11.06.2025
Смотреть онлайн Hazawa/Shin - Лю Х / Лю Х 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Hazawa/Shin — Лю Х / Лю Х . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:11 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лю Х / Лю Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лю Х / Лю Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Hazawa/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
58%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу