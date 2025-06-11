11.06.2025
МСК
ITF W35 Luzhou WD
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Barry/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Barry/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Barry/Sema - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Barry/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Imamura/Yamazaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Barry/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Imamura/Yamazaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
58%
65%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
