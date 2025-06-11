11.06.2025
Смотреть онлайн Юиди Янг - Chenting Zhu 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Юиди Янг — Chenting Zhu . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(6:2, 3:6, 6:4)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Юиди Янг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
5
17
Выигрыш первой подачи
62%
61%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу