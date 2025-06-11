11.06.2025
Смотреть онлайн Тхасапорн Накло - Приска Маделин Нугрохо 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Тхасапорн Накло — Приска Маделин Нугрохо . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Тхасапорн Накло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Тхасапорн Накло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Приска Маделин Нугрохо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Приска Маделин Нугрохо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
54%
68%
Реализация брейк - пойнтов
38%
36%
