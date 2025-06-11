11.06.2025
Смотреть онлайн Моник Барри - Саки Имамура 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Моник Барри — Саки Имамура . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Саки Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Саки Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Саки Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
60%
79%
Реализация брейк - пойнтов
25%
80%
