11.06.2025
Смотреть онлайн Мейлинг Ванг - Кира Павлова 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Luzhou: Мейлинг Ванг — Кира Павлова . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Luzhou
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мейлинг Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Мейлинг Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
65%
56%
Реализация брейк - пойнтов
38%
44%
