11.06.2025
Смотреть онлайн Колин Синклер - Дзюмпеи Ямасаки 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Harmon: Колин Синклер — Дзюмпеи Ямасаки . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Harmon
Завершен
(6:3, 5:7, 6:3)
2 : 1
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
4
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
79%
65%
Реализация брейк - пойнтов
55%
67%
Комментарии к матчу