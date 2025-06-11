Текстовая трансляция

Гейм 1 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 20 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Дзюмпеи Ямасаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 24 - Колин Синклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 25 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Колин Синклер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Дзюмпеи Ямасаки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Колин Синклер - взял свою подачу со счетом 30-40