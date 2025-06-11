11.06.2025
Смотреть онлайн Аоран Ванг - Ригеле Te 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Аоран Ванг — Ригеле Te . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(5:7, 6:4, 6:7)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ригеле Te - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Аоран Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Аоран Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Аоран Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Аоран Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
11
5
Двойные ошибки
12
3
Выигрыш первой подачи
85%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
12%
