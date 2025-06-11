Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Ригеле Te - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Аоран Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Ригеле Te - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Аоран Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Аоран Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 31 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Аоран Ванг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 33 - Ригеле Te - взял свою подачу со счетом 30-40