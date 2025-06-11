11.06.2025
Смотреть онлайн Вообин Шин - Е Цонг Мо 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Вообин Шин — Е Цонг Мо . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
64%
89%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
