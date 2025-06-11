11.06.2025
Смотреть онлайн Иулиа Андреа Ионеску - Арина Габриэла Василеску 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УТР Про Бухарест - Женщины: Иулиа Андреа Ионеску — Арина Габриэла Василеску . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:35 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - Outdoor - Court 8.
МСК, Корт: National Tennis Center - Outdoor - Court 8
УТР Про Бухарест - Женщины
Завершен
(3:6, 6:3, 2:6)
1 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Иулиа Андреа Ионеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Arina Vasilescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Иулиа Андреа Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Arina Vasilescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Arina Vasilescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Иулиа Андреа Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Arina Vasilescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Иулиа Андреа Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Иулиа Андреа Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Иулиа Андреа Ионеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Arina Vasilescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Arina Vasilescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Arina Vasilescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Arina Vasilescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Иулиа Андреа Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
54%
63%
Реализация брейк - пойнтов
42%
70%
