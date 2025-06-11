11.06.2025
Смотреть онлайн Whitney Moon - Kei Yau Cheung 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Whitney Moon — Kei Yau Cheung . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Whitney Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kei Yau Cheung - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Kei Yau Cheung - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
9
8
Выигрыш первой подачи
47%
79%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу