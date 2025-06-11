11.06.2025
Смотреть онлайн Whitney Moon - Кайла МакФи 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Whitney Moon — Кайла МакФи . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Whitney Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Кайла МакФи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кайла МакФи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Кайла МакФи - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
58%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
