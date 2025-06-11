11.06.2025
Смотреть онлайн Элайджа Чам - Сота Минами 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Элайджа Чам — Сота Минами . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 09:40 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сота Минами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сота Минами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
75%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
