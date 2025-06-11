Гейм 1 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0