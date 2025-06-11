Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Элайджа Чам - Brody Nejedly-Krall 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Элайджа ЧамBrody Nejedly-Krall . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Элайджа Чам
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
11 июня 2025
Brody Nejedly-Krall
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Brody Nejedly-Krall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
72%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
