Текстовая трансляция

Гейм 1 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Jakub Vrba - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Jakub Vrba - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 21 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Jakub Vrba - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40