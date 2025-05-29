29.05.2025
Смотреть онлайн Дэвид Куэйл - Jakub Vrba 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava: Дэвид Куэйл — Jakub Vrba . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:05 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 4.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 4
UTR Pro Trnava
Завершен
(6:4, 2:6, 1:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дэвид Куэйл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jakub Vrba - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Jakub Vrba - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Дэвид Куэйл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Jakub Vrba - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Jakub Vrba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Jakub Vrba - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
63%
71%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу