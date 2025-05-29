29.05.2025
Смотреть онлайн Янош Фекете - Xavier Jakubovic 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava: Янош Фекете — Xavier Jakubovic . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 5.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 5
UTR Pro Trnava
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янош Фекете - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Xavier Jakubovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Янош Фекете - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Янош Фекете - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Xavier Jakubovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Xavier Jakubovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Янош Фекете - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Xavier Jakubovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Xavier Jakubovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Янош Фекете - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Янош Фекете - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Янош Фекете - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Янош Фекете - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Xavier Jakubovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Янош Фекете - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Янош Фекете - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Янош Фекете - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Xavier Jakubovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Янош Фекете - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Xavier Jakubovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Янош Фекете - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Янош Фекете
Xavier Jakubovic
1 победа
0 побед
100%
0%
06.11.2025
Xavier Jakubovic
0:2
Янош Фекете
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
71%
59%
Реализация брейк - пойнтов
57%
50%
