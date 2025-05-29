29.05.2025
Смотреть онлайн Александр Брайнин - Roman Garkavenko 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava: Александр Брайнин — Roman Garkavenko . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 4.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 4
UTR Pro Trnava
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
29 мая 2025
Комментарии к матчу