27.06.2025
Смотреть онлайн CEFAT Tirol U20 - Сеара (20) 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: CEFAT Tirol U20 — Сеара (20), 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Бразилия - Лига U20
CEFAT Tirol U20
43'
90+3'
Завершен
2 : 2
27 июня 2025
Сеара (20)
66'
71'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
24'
Сеара (20) - Угловой
43'
CEFAT Tirol U20 - 1-ый Гол
45+2'
Сеара (20) - Угловой
54'
Сеара (20) - Угловой
63'
Сеара (20) - Угловой
66'
Сеара (20) - 2-ой Гол
71'
Сеара (20) - 3-ий Гол
74'
CEFAT Tirol U20 - Угловой
86'
Сеара (20) - Угловой
90+3'
CEFAT Tirol U20 - 4-ый Гол
Превью матча CEFAT Tirol U20 — Сеара (20)
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
107
123
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу