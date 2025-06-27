Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.06.2025

Смотреть онлайн CEFAT Tirol U20 - Сеара (20) 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: CEFAT Tirol U20Сеара (20), 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Бразилия - Лига U20
CEFAT Tirol U20
43'
90+3'
Завершен
2 : 2
27 июня 2025
Сеара (20)
66'
71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CEFAT Tirol U20 icon
43'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Сеара (20) icon
66'
Сеара (20) icon
71'
CEFAT Tirol U20 icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Сеара (20) - Угловой
43'
CEFAT Tirol U20 - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Сеара (20) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
54'
Угловой
Сеара (20) - Угловой
63'
Угловой
Сеара (20) - Угловой
66'
Сеара (20) - 2-ой Гол
71'
Сеара (20) - 3-ий Гол
74'
Угловой
CEFAT Tirol U20 - Угловой
86'
Угловой
Сеара (20) - Угловой
90+3'
CEFAT Tirol U20 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1

Превью матча CEFAT Tirol U20 — Сеара (20)

Статистика матча

Владение мячом
CEFAT Tirol U20 CEFAT Tirol U20
40%
Сеара (20) Сеара (20)
60%
Атаки
107
123
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
5
Игры 3 тур
16.08.2025
Португеза РЖ U20
1:2
Волта-Редонда U20
Завершен
16.08.2025
КФРЖ Марика (20)
1:0
Мадурейра РЖ U20
Завершен
16.08.2025
Васко де Гама U20
4:1
Сампайо Корреа (20)
Завершен
16.08.2025
Нова-Игуасу U20
2:1
Боависта РЖ U20
Завершен
16.08.2025
Бангу (20)
1:1
Фламенго (20)
Завершен
16.08.2025
Флуминенсе U20
1:0
Ботафаго РЖ U20
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
24 Декабря
19:30
Авангард Авангард
Нефтехимик Нефтехимик
24 Декабря
16:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Тамбов ХК Тамбов
24 Декабря
19:00
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
ХК Югра ХК Югра
24 Декабря
17:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Буран Воронеж Буран Воронеж
24 Декабря
19:00
ХК Рязань ХК Рязань
ХК Ростов ХК Ростов
24 Декабря
19:00
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Омские Крылья Омские Крылья
24 Декабря
17:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
24 Декабря
17:30
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Зауралье Курган Зауралье Курган
24 Декабря
19:00
Толпар U20 Толпар U20
Стальные Лисы U20 Стальные Лисы U20
24 Декабря
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA