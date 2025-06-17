Превью матча SC United Bantams Women — Charlotte Eagles Women

Команда SC United Bantams Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июня 2025 на поле команды Charlotte Eagles Women, в том матче сыграли вничью.