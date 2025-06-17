Смотреть онлайн SC United Bantams Women - Charlotte Eagles Women 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат ЮСЛ W-лига (женщины): SC United Bantams Women — Charlotte Eagles Women . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
Превью матча SC United Bantams Women — Charlotte Eagles Women
Команда SC United Bantams Women в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июня 2025 на поле команды Charlotte Eagles Women, в том матче сыграли вничью.