Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Нороэсте - Гремио Пруденте 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: НороэстеГремио Пруденте, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Dr. Alfredo de Castilho.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Dr. Alfredo de Castilho
Бразилия - Кубок Паулиста
Нороэсте
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Гремио Пруденте
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Нороэсте - Угловой
10'
Угловой
Нороэсте - Угловой
10'
Угловой
Нороэсте - Угловой
25'
Угловой
Гремио Пруденте - Угловой
31'
Угловой
Нороэсте - Угловой
41'
Угловой
Нороэсте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
50'
Угловой
Гремио Пруденте - Угловой
51'
Угловой
Гремио Пруденте - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4

Превью матча Нороэсте — Гремио Пруденте

История последних встреч

Нороэсте
Нороэсте
Гремио Пруденте
Нороэсте
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Гремио Пруденте
Гремио Пруденте
2:0
Нороэсте
Нороэсте
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нороэсте Нороэсте
62%
Гремио Пруденте Гремио Пруденте
38%
Атаки
38
38
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
0
Игры 2 тур
28.09.2025
Примавера СП
2:1
Гремио Пруденте
Завершен
28.09.2025
XV ноября
1:0
Комершиал
Завершен
20.09.2025
Гремио Пруденте
1:0
Примавера СП
Завершен
20.09.2025
Комершиал
1:1
XV ноября
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
19 Декабря
22:30
Валенсия Валенсия
Майорка Майорка
19 Декабря
23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Виртус Болонья Виртус Болонья
19 Декабря
22:45
Ланс Ланс
ФК Феньи Ольнуа ФК Феньи Ольнуа
19 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Баскония Баскония
19 Декабря
22:30
Лез Эрбье Лез Эрбье
Анже Анже
19 Декабря
22:45
Суонси Суонси
Рексем Рексем
19 Декабря
23:00
Авраншес Авраншес
Брест Брест
19 Декабря
22:45
Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед
Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли
19 Декабря
22:45
Нортхэмптон Нортхэмптон
Уимблдон Уимблдон
19 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA