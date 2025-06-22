22.06.2025
Смотреть онлайн Нороэсте - Гремио Пруденте 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Нороэсте — Гремио Пруденте, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Dr. Alfredo de Castilho.
МСК, 2 тур, Стадион: Estadio Dr. Alfredo de Castilho
Бразилия - Кубок Паулиста
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
5'
Нороэсте - Угловой
10'
Нороэсте - Угловой
10'
Нороэсте - Угловой
25'
Гремио Пруденте - Угловой
31'
Нороэсте - Угловой
41'
Нороэсте - Угловой
50'
Гремио Пруденте - Угловой
51'
Гремио Пруденте - Угловой
Превью матча Нороэсте — Гремио Пруденте
История последних встреч
Нороэсте
Гремио Пруденте
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Гремио Пруденте
2:0
Нороэсте
Статистика матча
Владение мячом
62%
38%
Атаки
38
38
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
0
