05.08.2025
Смотреть онлайн Сан-Бенту - Рио Бранко Сан-Пауло 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Сан-Бенту — Рио Бранко Сан-Пауло, 8 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Раулино де Оливейра.
МСК, 8 тур, Стадион: Раулино де Оливейра
Бразилия - Кубок Паулиста
Сан-Бенту
80'
90+1'
Завершен
2 : 2
05 августа 2025
Рио Бранко Сан-Пауло
51'
63'
Счет после первого тайма 0:0
Сан-Бенту
80'
Сан-Бенту
90+1'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Сан-Бенту - Угловой
26'
Рио Бранко Сан-Пауло - Угловой
43'
Рио Бранко Сан-Пауло - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Сан-Бенту - Угловой
51'
Рио Бранко Сан-Пауло - 1-ый Гол
54'
Рио Бранко Сан-Пауло - Угловой
63'
Рио Бранко Сан-Пауло - 2-ой Гол
80'
Сан-Бенту - 3-ий Гол
83'
Сан-Бенту - Угловой
90+1'
Сан-Бенту - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Сан-Бенту — Рио Бранко Сан-Пауло
Статистика матча
Владение мячом
54%
Атаки
109
91
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу