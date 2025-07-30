30.07.2025
Смотреть онлайн Интер де Лимейра - АА Франкана 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Кубок Паулиста: Интер де Лимейра — АА Франкана, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Major Jose Levy Sobrinho.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Major Jose Levy Sobrinho
Бразилия - Кубок Паулиста
Интер де Лимейра
43'
Завершен
1 : 1
30 июля 2025
АА Франкана
36'
Текстовая трансляция
4'
Francana - Угловой
36'
Francana - 1-ый Гол
43'
Интер де Лимейра - 2-ой Гол
45+1'
Francana - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Интер де Лимейра - Угловой
55'
Интер де Лимейра - Угловой
56'
Интер де Лимейра - Угловой
58'
Francana - Угловой
66'
Интер де Лимейра - Угловой
71'
Интер де Лимейра - Угловой
79'
Интер де Лимейра - Угловой
81'
Francana - Угловой
84'
Интер де Лимейра - Угловой
89'
Интер де Лимейра - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Интер де Лимейра — АА Франкана
Статистика матча
Владение мячом
68%
32%
Атаки
116
78
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу