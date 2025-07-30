Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Интер де Лимейра - АА Франкана 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Кубок Паулиста: Интер де ЛимейраАА Франкана, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Major Jose Levy Sobrinho.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Major Jose Levy Sobrinho
Бразилия - Кубок Паулиста
Интер де Лимейра
43'
Завершен
1 : 1
30 июля 2025
АА Франкана
36'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Francana icon
36'
Интер де Лимейра icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Francana - Угловой
36'
Francana - 1-ый Гол
43'
Интер де Лимейра - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Francana - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
55'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
56'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
58'
Угловой
Francana - Угловой
66'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
71'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
79'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
81'
Угловой
Francana - Угловой
84'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
89'
Угловой
Интер де Лимейра - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Интер де Лимейра — АА Франкана

Статистика матча

Владение мячом
Интер де Лимейра Интер де Лимейра
68%
АА Франкана АА Франкана
32%
Атаки
116
78
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Локомотив Локомотив
27 Января
19:44
Металлург Металлург
Трактор Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина Фиорентина
Комо Комо
27 Января
23:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы Горняк Учалы
27 Января
15:00
Юкурит Юкурит
Таппара Таппара
27 Января
17:30
Ильвес Ильвес
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС ТПС
КалПа КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
27 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA