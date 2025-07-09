Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Вестерн Юнайтед (21) - Буллин Лайонс 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Victoria Premier League 1: Вестерн Юнайтед (21)Буллин Лайонс, 14 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе AAMI Парк.

МСК, 14 тур, Стадион: AAMI Парк
Australia Victoria Premier League 1
Вестерн Юнайтед (21)
73'
Завершен
1 : 0
09 июля 2025
Буллин Лайонс
Счет после первого тайма 0:0
Western United FC NPL icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
42'
Угловой
Буллин Лайонс - Угловой
45+2'
Угловой
Буллин Лайонс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Буллин Лайонс - Угловой
59'
Угловой
Western United FC NPL - Угловой
70'
Угловой
Буллин Лайонс - Угловой
73'
Western United FC NPL - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Вестерн Юнайтед (21) — Буллин Лайонс

Команда Вестерн Юнайтед (21) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2.

Статистика матча

Атаки
66
84
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
