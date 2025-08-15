15.08.2025
Смотреть онлайн Брисбен Найтс - Таринга Роверс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Брисбен Найтс — Таринга Роверс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Croatian Sports Center.
МСК, 22 тур, Стадион: Croatian Sports Center
Australia Queensland Premier League 2
Брисбен Найтс
2'
17'
48'
66'
Завершен
4 : 4
15 августа 2025
Таринга Роверс
29'
47'
81'
85'
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
2'
Брисбен Найтс - 1-ый Гол
13'
Брисбен Найтс - Угловой
17'
Брисбен Найтс - 2-ой Гол
25'
Таринга Роверс - Угловой
27'
Таринга Роверс - Угловой
29'
Таринга Роверс - 3-ий Гол
31'
Таринга Роверс - Угловой
42'
Брисбен Найтс - Угловой
47'
Таринга Роверс - 4-ый Гол
48'
Брисбен Найтс - 5-ый Гол
62'
Брисбен Найтс - Угловой
65'
Брисбен Найтс - Угловой
66'
Брисбен Найтс - 6-ый Гол
74'
Таринга Роверс - Угловой
77'
Таринга Роверс - Угловой
80'
Таринга Роверс - Угловой
81'
Таринга Роверс - 7-ый Гол
85'
Таринга Роверс - 8-ый Гол
89'
Брисбен Найтс - Угловой
90+1'
Таринга Роверс - Угловой
Статистика матча
Атаки
143
121
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
4
5
