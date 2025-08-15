Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Брисбен Найтс - Таринга Роверс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Брисбен НайтсТаринга Роверс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Croatian Sports Center.

МСК, 22 тур, Стадион: Croatian Sports Center
Australia Queensland Premier League 2
Брисбен Найтс
2'
17'
48'
66'
Завершен
4 : 4
15 августа 2025
Таринга Роверс
29'
47'
81'
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брисбен Найтс icon
2'
Брисбен Найтс icon
17'
Таринга Роверс icon
29'
Счет после первого тайма 2:1
Таринга Роверс icon
47'
Брисбен Найтс icon
48'
Брисбен Найтс icon
66'
Таринга Роверс icon
81'
Таринга Роверс icon
85'
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
2'
Брисбен Найтс - 1-ый Гол
13'
Угловой
Брисбен Найтс - Угловой
17'
Брисбен Найтс - 2-ой Гол
25'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
27'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
29'
Таринга Роверс - 3-ий Гол
31'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
42'
Угловой
Брисбен Найтс - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
47'
Таринга Роверс - 4-ый Гол
48'
Брисбен Найтс - 5-ый Гол
62'
Угловой
Брисбен Найтс - Угловой
65'
Угловой
Брисбен Найтс - Угловой
66'
Брисбен Найтс - 6-ый Гол
74'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
77'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
80'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
81'
Таринга Роверс - 7-ый Гол
85'
Таринга Роверс - 8-ый Гол
89'
Угловой
Брисбен Найтс - Угловой
90+1'
Угловой
Таринга Роверс - Угловой
Матч закончился со счётом 4:4

Превью матча Брисбен Найтс — Таринга Роверс

Статистика матча

Атаки
143
121
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
4
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Лада Лада
14 Февраля
15:00
ХК Сочи ХК Сочи
Локомотив Локомотив
14 Февраля
17:30
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
14 Февраля
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
14 Февраля
20:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
14 Февраля
17:00
Марсель Марсель
Страсбург Страсбург
14 Февраля
19:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
14 Февраля
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA