15.08.2025

Смотреть онлайн Саутс Юнайтед - Самфорд Рейнджерс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Саутс ЮнайтедСамфорд Рейнджерс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Уэйкерли.

МСК, 22 тур, Стадион: Парк Уэйкерли
Australia Queensland Premier League 2
Саутс Юнайтед
13'
47'
69'
84'
Завершен
4 : 5
15 августа 2025
Самфорд Рейнджерс
12'
34'
53'
66'
77'
Смотреть онлайн
Самфорд Рейнджерс icon
12'
Саутс Юнайтед icon
13'
Самфорд Рейнджерс icon
34'
Счет после первого тайма 1:2
Саутс Юнайтед icon
47'
Самфорд Рейнджерс icon
53'
Самфорд Рейнджерс icon
66'
Саутс Юнайтед icon
69'
Самфорд Рейнджерс icon
77'
Саутс Юнайтед icon
84'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
12'
Самфорд Рейнджерс - 1-ый Гол
13'
Саутс Юнайтед - 2-ой Гол
18'
Угловой
Саутс Юнайтед - Угловой
34'
Самфорд Рейнджерс - 3-ий Гол
36'
Угловой
Саутс Юнайтед - Угловой
38'
Угловой
Саутс Юнайтед - Угловой
43'
Угловой
Саутс Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
47'
Саутс Юнайтед - 4-ый Гол
50'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
51'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
53'
Самфорд Рейнджерс - 5-ый Гол
66'
Самфорд Рейнджерс - 6-ый Гол
68'
Угловой
Саутс Юнайтед - Угловой
69'
Саутс Юнайтед - 7-ый Гол
73'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
77'
Самфорд Рейнджерс - 8-ый Гол
80'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
82'
Угловой
Самфорд Рейнджерс - Угловой
84'
Саутс Юнайтед - 9-ый Гол

Превью матча Саутс Юнайтед — Самфорд Рейнджерс

Статистика матча

Атаки
67
49
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу
