15.08.2025
Смотреть онлайн Саутс Юнайтед - Самфорд Рейнджерс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Саутс Юнайтед — Самфорд Рейнджерс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Парк Уэйкерли.
МСК, 22 тур, Стадион: Парк Уэйкерли
Australia Queensland Premier League 2
Саутс Юнайтед
13'
47'
69'
84'
Завершен
4 : 5
15 августа 2025
Самфорд Рейнджерс
12'
34'
53'
66'
77'
Саутс Юнайтед
13'
Саутс Юнайтед
47'
Саутс Юнайтед
69'
Саутс Юнайтед
84'
Текстовая трансляция
10'
Самфорд Рейнджерс - Угловой
12'
Самфорд Рейнджерс - 1-ый Гол
13'
Саутс Юнайтед - 2-ой Гол
18'
Саутс Юнайтед - Угловой
34'
Самфорд Рейнджерс - 3-ий Гол
36'
Саутс Юнайтед - Угловой
38'
Саутс Юнайтед - Угловой
43'
Саутс Юнайтед - Угловой
47'
Саутс Юнайтед - 4-ый Гол
50'
Самфорд Рейнджерс - Угловой
51'
Самфорд Рейнджерс - Угловой
53'
Самфорд Рейнджерс - 5-ый Гол
66'
Самфорд Рейнджерс - 6-ый Гол
68'
Саутс Юнайтед - Угловой
69'
Саутс Юнайтед - 7-ый Гол
73'
Самфорд Рейнджерс - Угловой
77'
Самфорд Рейнджерс - 8-ый Гол
80'
Самфорд Рейнджерс - Угловой
82'
Самфорд Рейнджерс - Угловой
84'
Саутс Юнайтед - 9-ый Гол
Превью матча Саутс Юнайтед — Самфорд Рейнджерс
Статистика матча
Атаки
67
49
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу