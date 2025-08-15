Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн ФК Митчелтон - Норт Лейкс Юнайтед 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: ФК МитчелтонНорт Лейкс Юнайтед, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Everton Park.

МСК, 22 тур, Стадион: Everton Park
Australia Queensland Premier League 2
ФК Митчелтон
1'
90+14'
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
Норт Лейкс Юнайтед
Смотреть онлайн
ФК Митчелтон icon
1'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Митчелтон icon
90+14'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
1'
ФК Митчелтон - 1-ый Гол
24'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
25'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
28'
Угловой
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
30'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
31'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
37'
Угловой
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
38'
Угловой
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
44'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
44'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
54'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
71'
Угловой
ФК Митчелтон - Угловой
81'
Угловой
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
90+14'
ФК Митчелтон - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча ФК Митчелтон — Норт Лейкс Юнайтед

Статистика матча

Атаки
56
65
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
