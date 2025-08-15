15.08.2025
Смотреть онлайн ФК Митчелтон - Норт Лейкс Юнайтед 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: ФК Митчелтон — Норт Лейкс Юнайтед, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Everton Park.
МСК, 22 тур, Стадион: Everton Park
Australia Queensland Premier League 2
ФК Митчелтон
1'
90+14'
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
1'
ФК Митчелтон - 1-ый Гол
24'
ФК Митчелтон - Угловой
25'
ФК Митчелтон - Угловой
28'
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
30'
ФК Митчелтон - Угловой
31'
ФК Митчелтон - Угловой
37'
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
38'
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
44'
ФК Митчелтон - Угловой
44'
ФК Митчелтон - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
54'
ФК Митчелтон - Угловой
71'
ФК Митчелтон - Угловой
81'
Норт Лейкс Юнайтед - Угловой
90+14'
ФК Митчелтон - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Атаки
56
65
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
2
