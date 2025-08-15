15.08.2025
Смотреть онлайн Пайн Хиллс - Moreton City Excelsior B 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland Premier League 2: Пайн Хиллс — Moreton City Excelsior B, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 22 тур
Australia Queensland Premier League 2
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
4'
Moreton City Excelsior B - Угловой
29'
Moreton City Excelsior B - Угловой
36'
Moreton City Excelsior B - Угловой
40'
Moreton City Excelsior B - Угловой
40'
Moreton City Excelsior B - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
53'
Moreton City Excelsior B - Угловой
67'
Пайн Хиллс - Угловой
76'
Moreton City Excelsior B - Угловой
85'
Moreton City Excelsior B - Угловой
86'
Пайн Хиллс - Угловой
88'
Moreton City Excelsior B - Угловой
90'
Moreton City Excelsior B - 1-ый Гол
90+2'
Пайн Хиллс - Угловой
90+2'
Пайн Хиллс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 2,0
Превью матча Пайн Хиллс — Moreton City Excelsior B
Статистика матча
Атаки
89
104
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
11
Комментарии к матчу