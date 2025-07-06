06.07.2025
Смотреть онлайн Changchun Xidu - Lanzhou Longyuan Athletic 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Changchun Xidu — Lanzhou Longyuan Athletic, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Чемпионат Китая. Вторая лига
Changchun Xidu
85'
Завершен
1 : 1
06 июля 2025
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
22'
Changchun Xidu - Угловой
22'
Changchun Xidu - Угловой
26'
Lanzhou Longyuan Athletic - 1-ый Гол
29'
Lanzhou Longyuan Athletic - Угловой
39'
Changchun Xidu - Угловой
45+1'
Changchun Xidu - Угловой
52'
Changchun Xidu - Угловой
57'
Changchun Xidu - Угловой
67'
Lanzhou Longyuan Athletic - Угловой
76'
Changchun Xidu - Угловой
82'
Changchun Xidu - Угловой
85'
Changchun Xidu - 2-ой Гол
90+4'
Changchun Xidu - Угловой
Превью матча Changchun Xidu — Lanzhou Longyuan Athletic
Статистика матча
Атаки
116
90
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
16
2
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу