06.07.2025

Смотреть онлайн Changchun Xidu - Lanzhou Longyuan Athletic 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайЧемпионат Китая. Вторая лига: Changchun XiduLanzhou Longyuan Athletic, 18 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Чемпионат Китая. Вторая лига
Changchun Xidu
85'
Завершен
1 : 1
06 июля 2025
Lanzhou Longyuan Athletic
26'
Lanzhou Longyuan Athletic icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
Changchun Xidu icon
85'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
22'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
26'
Lanzhou Longyuan Athletic - 1-ый Гол
29'
Угловой
Lanzhou Longyuan Athletic - Угловой
39'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
45+1'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
52'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
57'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
67'
Угловой
Lanzhou Longyuan Athletic - Угловой
76'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
82'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
85'
Changchun Xidu - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Changchun Xidu - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4

Превью матча Changchun Xidu — Lanzhou Longyuan Athletic

Статистика матча

Атаки
116
90
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
16
2
Удары в створ ворот
2
1
Комментарии к матчу
