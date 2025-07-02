02.07.2025
Смотреть онлайн Бостон Болтс - Нью Ингленд 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Бостон Болтс — Нью Ингленд, 1 тур . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Alumni Field.
МСК, 1 тур, Стадион: Alumni Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 0
02 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Текстовая трансляция
14'
Нью Ингленд - Угловой
31'
Бостон Болтс - Незабитый пенальти
34'
Нью Ингленд - Угловой
45+1'
Нью Ингленд - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,0
49'
Нью Ингленд - Угловой
50'
Нью Ингленд - Угловой
59'
Нью Ингленд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,0
Превью матча Бостон Болтс — Нью Ингленд
Статистика матча
Атаки
77
75
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
1
5
Игры 1 тур
31.12.2025
-:-
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
Комментарии к матчу