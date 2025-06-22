22.06.2025
Смотреть онлайн Патаксент - Annapolis Blues 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Патаксент — Annapolis Blues, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Huntingtown High School Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Huntingtown High School Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Патаксент
68'
Завершен
1 : 7
22 июня 2025
Annapolis Blues
6'
18'
28'
52'
70'
90+2'
90+3'
Annapolis Blues
18'
Annapolis Blues
28'
Счет после первого тайма 0:3
Annapolis Blues
52'
Annapolis Blues
70'
Annapolis Blues
90+2'
Annapolis Blues
90+3'
Матч закончился со счётом 1:7
Текстовая трансляция
6'
Annapolis Blues - 1-ый Гол
10'
Annapolis Blues - Угловой
16'
Annapolis Blues - Угловой
18'
Annapolis Blues - 2-ой Гол
28'
Annapolis Blues - 3-ий Гол
38'
Патаксент Football Athletics - Угловой
44'
Патаксент Football Athletics - Угловой
45+1'
Патаксент Football Athletics - Угловой
45+2'
Annapolis Blues - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
52'
Annapolis Blues - 4-ый Гол
58'
Патаксент Football Athletics - Угловой
64'
Annapolis Blues - Угловой
68'
Патаксент Football Athletics - 5-ый Гол
70'
Annapolis Blues - 6-ый Гол
82'
Annapolis Blues - Угловой
82'
Annapolis Blues - Угловой
85'
Annapolis Blues - Угловой
88'
Annapolis Blues - Угловой
90+2'
Annapolis Blues - 7-ый Гол
90+3'
Annapolis Blues - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:7
Превью матча Патаксент — Annapolis Blues
История последних встреч
Патаксент
Annapolis Blues
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.06.2025
Annapolis Blues
2:0
Патаксент
Статистика матча
Атаки
87
91
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
2
10
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу