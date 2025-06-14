Смотреть онлайн Пионерз - Блэк Рок 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Пионерз — Блэк Рок, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lusitano Stadium.
Превью матча Пионерз — Блэк Рок
Команда Пионерз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-2. Команда Блэк Рок, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 1-2. Команда Пионерз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Блэк Рок забивает 0, пропускает 0.