22.06.2025
Смотреть онлайн Блэк Рок - Бостон Сити Минас-Жерайс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Блэк Рок — Бостон Сити Минас-Жерайс, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Applejack Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Applejack Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Блэк Рок
10'
23'
44'
45+4'
62'
Завершен
5 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
10'
Блэк Рок - 1-ый Гол
12'
Boston City FC - Угловой
14'
Блэк Рок - Угловой
14'
Блэк Рок - Угловой
15'
Блэк Рок - Угловой
18'
Boston City FC - Угловой
23'
Блэк Рок - 2-ой Гол
44'
Блэк Рок - 3-ий Гол
45+3'
Boston City FC - Угловой
45+4'
Блэк Рок - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 1,0
62'
Блэк Рок - 5-ый Гол
66'
Boston City FC - Угловой
78'
Блэк Рок - Угловой
84'
Блэк Рок - Угловой
90+1'
Блэк Рок - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0
Превью матча Блэк Рок — Бостон Сити Минас-Жерайс
Статистика матча
Атаки
81
45
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
15
2
Удары в створ ворот
11
4
