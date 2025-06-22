22.06.2025
Смотреть онлайн Сан-Франциско Гленс - Марин Леджендс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Сан-Франциско Гленс — Марин Леджендс, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Skyline College.
МСК, 1 тур, Стадион: Skyline College
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Сан-Франциско Гленс
3'
5'
80'
Завершен
2 : 1
22 июня 2025
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
Marin FC Legends
80'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Текстовая трансляция
2'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
3'
Сан-Франциско Гленс - 1-ый Гол
5'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
5'
Сан-Франциско Гленс - 2-ой Гол
8'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
8'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
9'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
11'
Marin FC Legends - Угловой
20'
Marin FC Legends - Угловой
22'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
25'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
36'
Marin FC Legends - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
62'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
71'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
71'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
74'
Сан-Франциско Гленс - Угловой
77'
Marin FC Legends - Угловой
80'
Marin FC Legends - 3-ий Гол
90'
Marin FC Legends - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Превью матча Сан-Франциско Гленс — Марин Леджендс
Статистика матча
Атаки
50
44
Угловые
11
5
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
4
5
Игры 1 тур
14.07.2025
0:2
14.07.2025
1:2
14.07.2025
5:1
14.07.2025
1:0
14.07.2025
0:0
14.07.2025
1:3
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
0:3
13.07.2025
1:2
13.07.2025
-:-
13.07.2025
1:2
13.07.2025
3:2
13.07.2025
7:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
3:1
13.07.2025
1:0
13.07.2025
1:4
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:3
13.07.2025
2:3
13.07.2025
2:1
13.07.2025
4:3
13.07.2025
0:4
13.07.2025
3:3
13.07.2025
1:0
13.07.2025
4:2
13.07.2025
0:2
13.07.2025
1:0
13.07.2025
3:0
13.07.2025
-:-
13.07.2025
7:2
13.07.2025
3:1
13.07.2025
6:3
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
1:1
13.07.2025
0:1
13.07.2025
4:1
13.07.2025
1:2
12.07.2025
4:0
12.07.2025
3:1
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
-:-
12.07.2025
1:1
12.07.2025
2:2
11.07.2025
5:0
10.07.2025
1:2
10.07.2025
2:1
10.07.2025
4:0
10.07.2025
6:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
2:1
10.07.2025
-:-
10.07.2025
1:2
10.07.2025
0:1
09.07.2025
5:1
09.07.2025
1:3
09.07.2025
2:4
09.07.2025
0:5
09.07.2025
0:0
07.07.2025
0:1
07.07.2025
1:1
07.07.2025
5:1
07.07.2025
5:3
07.07.2025
2:1
07.07.2025
1:2
07.07.2025
0:2
07.07.2025
2:1
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
07.07.2025
-:-
06.07.2025
-:-
06.07.2025
1:3
Комментарии к матчу