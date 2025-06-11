Смотреть онлайн Коннектикут - Пионерз 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Коннектикут — Пионерз, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Westside Athletic Complex.
Превью матча Коннектикут — Пионерз
Команда Коннектикут в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Пионерз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда Коннектикут в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Пионерз забивает 1, пропускает 0.