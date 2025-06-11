11.06.2025
Смотреть онлайн Уэйк - СК Юнайтед Бантамс 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Уэйк — СК Юнайтед Бантамс, 1 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ting Park.
МСК, 1 тур, Стадион: Ting Park
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
0 : 3
11 июня 2025
СК Юнайтед Бантамс
26'
70'
87'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,1
Текстовая трансляция
9'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
25'
Уэйк FC - Угловой
26'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 1-ый Гол
32'
Уэйк FC - Угловой
34'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
49'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
70'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 2-ой Гол
79'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
80'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - Угловой
87'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 3-ий Гол
90+3'
Уэйк FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,1
Превью матча Уэйк — СК Юнайтед Бантамс
Статистика матча
Атаки
73
55
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
0
7
