22.06.2025
Смотреть онлайн Тобакко Роад - Уэйк 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Тобакко Роад — Уэйк, 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DURHAM COUNTY MEMORIAL STADIUM.
МСК, 1 тур, Стадион: DURHAM COUNTY MEMORIAL STADIUM
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Тобакко Роад
45+2'
90+6'
Завершен
2 : 2
22 июня 2025
Уэйк
2'
16'
Уэйк FC
2'
Уэйк FC
16'
Тобакко Роад
45+2'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,3
Тобакко Роад
90+6'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
2'
Уэйк FC - 1-ый Гол
8'
Тобакко Роад - Угловой
11'
Уэйк FC - Угловой
16'
Уэйк FC - 2-ой Гол
20'
Тобакко Роад - Угловой
21'
Тобакко Роад - Угловой
24'
Тобакко Роад - Угловой
36'
Тобакко Роад - Угловой
37'
Тобакко Роад - Угловой
38'
Тобакко Роад - Угловой
45+2'
Тобакко Роад - Угловой
45+2'
Тобакко Роад - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 1,3
47'
Тобакко Роад - Угловой
54'
Тобакко Роад - Угловой
63'
Уэйк FC - Угловой
71'
Тобакко Роад - Угловой
73'
Тобакко Роад - Угловой
79'
Уэйк FC - Угловой
90+1'
Уэйк FC - Угловой
90+4'
Тобакко Роад - Угловой
90+6'
Тобакко Роад - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Превью матча Тобакко Роад — Уэйк
Статистика матча
Атаки
72
50
Угловые
13
4
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу