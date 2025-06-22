22.06.2025
Смотреть онлайн СК Юнайтед Бантамс - Норт Каролина (23) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: СК Юнайтед Бантамс — Норт Каролина (23), 1 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Jeff May Complex.
МСК, 1 тур, Стадион: Jeff May Complex
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Завершен
1 : 2
22 июня 2025
Норт Каролина (23)
31'
50'
64'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
13'
North Carolina FC U23 - Угловой
14'
North Carolina FC U23 - Угловой
23'
North Carolina FC U23 - Угловой
31'
North Carolina FC U23 - 1-ый Гол
43'
North Carolina FC U23 - Угловой
50'
North Carolina FC U23 - 2-ой Гол
57'
North Carolina FC U23 - Угловой
64'
South Carolina СК Юнайтед Бантамс - 3-ий Гол
78'
North Carolina FC U23 - Угловой
90+1'
North Carolina FC U23 - Угловой
Превью матча СК Юнайтед Бантамс — Норт Каролина (23)
История последних встреч
СК Юнайтед Бантамс
Норт Каролина (23)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.07.2025
Норт Каролина (23)
4:0
СК Юнайтед Бантамс
Статистика матча
Атаки
65
78
Угловые
0
7
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу