27.06.2025
Смотреть онлайн River Light SC - Sueno 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: River Light SC — Sueno, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
River Light SC
34'
Завершен
1 : 4
27 июня 2025
Sueno
24'
65'
72'
76'
Sueno Futures
24'
River Light SC
34'
Счет после первого тайма 1:1
Sueno Futures
65'
Sueno Futures
72'
Sueno Futures
76'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
3'
Sueno Futures - Угловой
14'
Sueno Futures - Угловой
24'
Sueno Futures - 1-ый Гол
29'
Sueno Futures - Угловой
33'
Sueno Futures - Угловой
34'
River Light SC - 2-ой Гол
37'
Sueno Futures - Угловой
38'
Sueno Futures - Угловой
42'
Sueno Futures - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
65'
Sueno Futures - 3-ий Гол
70'
Sueno Futures - Угловой
72'
Sueno Futures - 4-ый Гол
76'
Sueno Futures - 5-ый Гол
90'
River Light SC - Угловой
90'
River Light SC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4
Превью матча River Light SC — Sueno
Статистика матча
Атаки
131
146
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу