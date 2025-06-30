30.06.2025
Смотреть онлайн River Light SC - Сейнт Круа 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: River Light SC — Сейнт Круа, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
River Light SC
28'
47'
Завершен
2 : 1
30 июня 2025
Сейнт Круа
72'
River Light SC
28'
Счет после первого тайма 1:0
River Light SC
47'
St Croix Legends
72'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
St Croix Legends - Угловой
28'
River Light SC - 1-ый Гол
30'
St Croix Legends - Угловой
43'
River Light SC - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
River Light SC - 2-ой Гол
51'
St Croix Legends - Угловой
61'
River Light SC - Угловой
62'
River Light SC - Угловой
62'
River Light SC - Угловой
68'
St Croix Legends - Угловой
71'
St Croix Legends - Угловой
72'
St Croix Legends - 3-ий Гол
83'
St Croix Legends - Угловой
87'
St Croix Legends - Угловой
88'
St Croix Legends - Угловой
89'
River Light SC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча River Light SC — Сейнт Круа
Статистика матча
Атаки
130
95
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
6
7
