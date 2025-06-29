Смотреть онлайн Марин Леджендс - Monterey Bay FC II 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Марин Леджендс — Monterey Bay FC II, 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе San Rafael High School Stadium.
Превью матча Марин Леджендс — Monterey Bay FC II
Команда Марин Леджендс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-8. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Monterey Bay FC II, в том матче победу одержали гостьи.