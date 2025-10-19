Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Америка Минейро - КРБ 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Америка МинейроКРБ, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Индепенденсия. Судить этот матч будет Emerson Ricardo De Almeida Andrade.

МСК, 33 тур, Стадион: Индепенденсия
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Америка Минейро
Kaua Diniz Rocha 57'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
КРБ
Carlos Junio Rodrigues do Carmo 19'
Смотреть онлайн
Rodrigues - КРБ icon
19'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Kaua Diniz Rocha icon
57'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
19'
Rodrigues - 1-ый Гол
22'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
27'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
30'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
45'
Угловой
КРБ - Угловой
45+2'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
54'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
56'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
57'
Kaua Diniz Rocha - 2-ой Гол
65'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
66'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
72'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
84'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
86'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
88'
Угловой
КРБ - Угловой
90'
Угловой
КРБ - Угловой
90+2'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
90+4'
Угловой
Америка Минейро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1

Превью матча Америка Минейро — КРБ

Команда Америка Минейро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-11. Команда КРБ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Америка Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КРБ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды КРБ, в том матче победу одержали гостьи.

Америка Минейро Америка Минейро
1
Бразилия
Густаво
18
Бразилия
Julio Cesar
45
Бразилия
Ricardo Silva
3
Бразилия
Lucao
29
Бразилия
Paulo Ricardo Alves Ibelli
15
Бразилия
Kaua Diniz Rocha
8
Felipe Amaral Casarin Damasceno
40
Бразилия
Yago Souza de Santana
28
Бразилия
Fabinho
9
Бразилия
Виллиан
99
Бразилия
Rafael Silva
Тренер
Бразилия
Алберто Валентин
КРБ КРБ
12
Бразилия
Matheus
2
Бразилия
Matheus Ribeiro
44
Бразилия
Henri
27
Бразилия
Fabio Alemao
77
Бразилия
Леонардо Де Кампос
8
Испания
Gege
22
Бразилия
Higor Meritao
10
Бразилия
Daniel
17
Бразилия
Thiago Fernandes
28
Бразилия
Mikael
97
Бразилия
Dada
Тренер
Бразилия
Эдуардо де Соуза Баррока

История последних встреч

Америка Минейро
Америка Минейро
КРБ
Америка Минейро
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.06.2025
КРБ
КРБ
1:2
Америка Минейро
Америка Минейро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Америка Минейро Америка Минейро
60%
КРБ КРБ
40%
Атаки
0
0
Угловые
13
3
Фолы
8
14
Удары (всего)
23
4
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
10
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Emerson Ricardo De Almeida Andrade (Бразилия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Emerson Ricardo De Almeida Andrade назначал пенальти

Игры 33 тур
21.10.2025
Ферровиария
2:2
Пайсанду
Завершен
20.10.2025
Гояс
1:3
Шапекоэнсе
Завершен
20.10.2025
Коритиба
0:0
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
20.10.2025
Ботафого
2:2
Куяба
Завершен
19.10.2025
Операрио ПР
2:1
Волта-Редонда
Завершен
19.10.2025
Аваи
1:1
Крисиума
Завершен
19.10.2025
Клуб Ремо
3:1
Атлетик Клуб МГ
Завершен
19.10.2025
Америка Минейро
1:1
КРБ
Завершен
Комментарии к матчу
