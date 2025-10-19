Смотреть онлайн Америка Минейро - КРБ 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Америка Минейро — КРБ, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Индепенденсия. Судить этот матч будет Emerson Ricardo De Almeida Andrade.
Превью матча Америка Минейро — КРБ
Команда Америка Минейро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-11. Команда КРБ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Америка Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КРБ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды КРБ, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Emerson Ricardo De Almeida Andrade (Бразилия).
За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Emerson Ricardo De Almeida Andrade назначал пенальти