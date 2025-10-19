Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1

Счет после первого тайма 0:1 : 1,1

Rodrigues - КРБ

1 : 1

Чемпионат Бразилии - Серия Б

Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

КРБ - Угловой

КРБ - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Kaua Diniz Rocha - 2-ой Гол

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Счет после первого тайма 0:1 : 1,1

Америка Минейро - Угловой

КРБ - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Америка Минейро - Угловой

Rodrigues - 1-ый Гол

Превью матча Америка Минейро — КРБ

Команда Америка Минейро в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-11. Команда КРБ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Америка Минейро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КРБ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июня 2025 на поле команды КРБ, в том матче победу одержали гостьи.