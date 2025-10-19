Смотреть онлайн Клуб Ремо - Атлетик Клуб МГ 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Клуб Ремо — Атлетик Клуб МГ, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mangueirao. Судить этот матч будет Savio Pereira Sampaio.
Превью матча Клуб Ремо — Атлетик Клуб МГ
Команда Клуб Ремо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда Атлетик Клуб МГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Клуб Ремо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетик Клуб МГ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Атлетик Клуб МГ, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Savio Pereira Sampaio (Бразилия).
За последние 14 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 21% (3 из 14 матчей) Savio Pereira Sampaio назначал пенальти