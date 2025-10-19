Матч закончился со счётом 3:1 : 0,0

Счет после первого тайма 2:0 : 0,0

3 : 1

Чемпионат Бразилии - Серия Б

Атлетик Клуб МГ - Угловой

Педро Роша - 4-ый Гол

David Braga - 3-ий Гол

Атлетик Клуб МГ - Угловой

Атлетик Клуб МГ - Угловой

Атлетик Клуб МГ - Угловой

Remo - Угловой

Remo - Угловой

Diego Hernandez - 2-ой Гол

Remo - Угловой

Педро Роша - 1-ый Гол

Превью матча Клуб Ремо — Атлетик Клуб МГ

Команда Клуб Ремо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда Атлетик Клуб МГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Клуб Ремо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетик Клуб МГ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Атлетик Клуб МГ, в том матче победу одержали гостьи.