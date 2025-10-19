Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Клуб Ремо - Атлетик Клуб МГ 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: Клуб РемоАтлетик Клуб МГ, 33 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mangueirao. Судить этот матч будет Savio Pereira Sampaio.

МСК, 33 тур, Стадион: Mangueirao
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Клуб Ремо
Педро Роша 14'
Diego Hernandez 19'
Педро Роша 74'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Атлетик Клуб МГ
David Braga 68'
Педро Роша icon
14'
Diego Hernandez icon
19'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
David Braga icon
68'
Педро Роша icon
74'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,0
Текстовая трансляция
14'
Педро Роша - 1-ый Гол
17'
Угловой
Remo - Угловой
19'
Diego Hernandez - 2-ой Гол
36'
Угловой
Remo - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,0
52'
Угловой
Remo - Угловой
53'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
65'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
66'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
68'
David Braga - 3-ий Гол
74'
Педро Роша - 4-ый Гол
88'
Угловой
Атлетик Клуб МГ - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,0

Превью матча Клуб Ремо — Атлетик Клуб МГ

Команда Клуб Ремо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-11. Команда Атлетик Клуб МГ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Клуб Ремо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетик Клуб МГ забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Атлетик Клуб МГ, в том матче победу одержали гостьи.

Клуб Ремо Клуб Ремо
88
Бразилия
Marcelo Rangel
79
Бразилия
Marcelinho
17
Уругвай
Кристиан Гонсалес
29
Бразилия
Reynaldo
6
Бразилия
Жорже
11
Бразилия
Pedro Castro
34
Бразилия
Caio
25
Nico Ferreira
77
Греция
Панайотис Тачидис
33
Уругвай
Diego Hernandez
32
Бразилия
Педро Роша
Тренер
Бразилия
Гуто Феррейра
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
31
Бразилия
Adriel
52
Бразилия
Wesley
4
Бразилия
Sidimar
43
Бразилия
Marcelo
84
Бразилия
Rodrigo Silva Nascimento
28
Бразилия
Kauan Gabriel Cordeiro Lindes
38
Бразилия
Sandry Santos
27
Бразилия
Alason Azevedo Julio
19
Бразилия
Arnaldo Francisco da Costa Neto
10
Бразилия
David Braga
21
Португалия
Роналдо Таварес
Тренер
Португалия
Rui Duarte

История последних встреч

Клуб Ремо
Клуб Ремо
Атлетик Клуб МГ
Клуб Ремо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.06.2025
Атлетик Клуб МГ
Атлетик Клуб МГ
1:2
Клуб Ремо
Клуб Ремо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Ремо Клуб Ремо
43%
Атлетик Клуб МГ Атлетик Клуб МГ
57%
Атаки
0
0
Угловые
3
4
Фолы
8
10
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Savio Pereira Sampaio (Бразилия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 45 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 21% (3 из 14 матчей) Savio Pereira Sampaio назначал пенальти

Комментарии к матчу
