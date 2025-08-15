Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - Женщины - Сантос (жен) 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Паулиста - Женщины: Палмейрас - ЖенщиныСантос (жен), 6 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelo Bracalente.

МСК, 6 тур, Стадион: Nelo Bracalente
Бразилия - Паулиста - Женщины
Палмейрас - Женщины
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Сантос (жен)
5'
Смотреть онлайн
Santos Women icon
5'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
5'
Santos Women - 1-ый Гол
7'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
32'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
36'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Santos Women - Угловой
62'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
87'
Угловой
Santos Women - Угловой
90+3'
Угловой
Палмейрас - Женщины - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Палмейрас - Женщины — Сантос (жен)

Команда Палмейрас - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3.

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас - Женщины Палмейрас - Женщины
64%
Сантос (жен) Сантос (жен)
36%
Атаки
150
92
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
18
3
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
