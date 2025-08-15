Смотреть онлайн Палмейрас - Женщины - Сантос (жен) 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Паулиста - Женщины: Палмейрас - Женщины — Сантос (жен), 6 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nelo Bracalente.
Превью матча Палмейрас - Женщины — Сантос (жен)
Команда Палмейрас - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3.