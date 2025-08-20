Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Ферровиария - Сан-Паулу (жен) 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Паулиста - Женщины: ФерровиарияСан-Паулу (жен), 7 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

МСК, 7 тур, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Бразилия - Паулиста - Женщины
Ферровиария
21'
Завершен
1 : 0
20 августа 2025
Сан-Паулу (жен)
Смотреть онлайн
Ferroviaria (W) icon
21'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
19'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
21'
Ferroviaria (W) - 1-ый Гол
24'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
37'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
40'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
77'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
90+2'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Ферровиария — Сан-Паулу (жен)

Статистика матча

Владение мячом
Ферровиария Ферровиария
55%
Сан-Паулу (жен) Сан-Паулу (жен)
45%
Атаки
125
92
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
