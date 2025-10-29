Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Ferroviaria (W) - Realidade Jovem (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Паулиста - Женщины: Ferroviaria (W)Realidade Jovem (W), 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

МСК, 11 тур, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Бразилия - Паулиста - Женщины
Ferroviaria (W)
20'
32'
46'
70'
82'
88'
90+2'
Завершен
7 : 0
29 октября 2025
Realidade Jovem (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ferroviaria (W) icon
20'
Ferroviaria (W) icon
32'
Счет после первого тайма 2:0
Ferroviaria (W) icon
46'
Ferroviaria (W) icon
70'
Ferroviaria (W) icon
82'
Ferroviaria (W) icon
88'
Ferroviaria (W) icon
90+2'
Матч закончился со счётом 7:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
5'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
20'
Ferroviaria (W) - 1-ый Гол
32'
Ferroviaria (W) - 2-ой Гол
36'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
46'
Ferroviaria (W) - 3-ий Гол
57'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
70'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
70'
Ferroviaria (W) - 4-ый Гол
82'
Ferroviaria (W) - 5-ый Гол
88'
Ferroviaria (W) - 6-ый Гол
90+2'
Ferroviaria (W) - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0

Превью матча Ferroviaria (W) — Realidade Jovem (W)

Команда Ferroviaria (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5.

Статистика матча

Владение мячом
Ferroviaria (W) Ferroviaria (W)
60%
Realidade Jovem (W) Realidade Jovem (W)
40%
Атаки
116
82
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
16
4
Удары в створ ворот
11
1
Игры 11 тур
01.11.2025
Corinthians (W)
3:1
Сан-Паулу (Ж)
Завершен
01.11.2025
Palmeiras (W)
1:0
Bragantino (W)
Завершен
01.11.2025
Santos (W)
4:0
Taubate (W)
Завершен
29.10.2025
Ferroviaria (W)
7:0
Realidade Jovem (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA