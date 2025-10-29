Смотреть онлайн Ferroviaria (W) - Realidade Jovem (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Паулиста - Женщины: Ferroviaria (W) — Realidade Jovem (W), 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Превью матча Ferroviaria (W) — Realidade Jovem (W)
Команда Ferroviaria (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5.