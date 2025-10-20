Превью матча Коритиба — Атлетико Паранаэнсе

Команда Коритиба в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Атлетико Паранаэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Коритиба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Паранаэнсе забивает 2, пропускает 1.