Смотреть онлайн Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии - Серия Б: Коритиба — Атлетико Паранаэнсе, 33 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Куто Перейра. Судить этот матч будет Anderson Daronco.
Превью матча Коритиба — Атлетико Паранаэнсе
Команда Коритиба в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Атлетико Паранаэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Коритиба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Паранаэнсе забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 24% (6 из 25 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти