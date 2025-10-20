Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии - Серия Б: КоритибаАтлетико Паранаэнсе, 33 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Куто Перейра. Судить этот матч будет Anderson Daronco.

МСК, 33 тур, Стадион: Эстадио Куто Перейра
Чемпионат Бразилии - Серия Б
Коритиба
Завершен
0 : 0
20 октября 2025
Атлетико Паранаэнсе
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
19'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
34'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
71'
Угловой
Коритиба - Угловой
89'
Угловой
Коритиба - Угловой
90+1'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
90+6'
Угловой
Атлетико Паранаэнсе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Коритиба — Атлетико Паранаэнсе

Команда Коритиба в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Атлетико Паранаэнсе, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Коритиба в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Паранаэнсе забивает 2, пропускает 1.

Коритиба Коритиба
1
Pedro Luccas Morisco da Silva
20
Бразилия
Alex Silva
3
Бразилия
Майкон
55
Бразилия
Jacy Maranhao
26
Бразилия
Bruno Melo
8
Бразилия
Machado
19
Колумбия
Sebastian Gomez
25
Бразилия
Clayson
10
Португалия
Жосуэ
77
Бразилия
Юрий
9
Бразилия
Gustavo Coutinho
Тренер
Бразилия
Моцарт
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
23
Бразилия
Santos
29
Аргентина
Gaston Americo Benavidez
65
Бразилия
Arthur Dias
33
Колумбия
Juan Felipe Aguirre
3
Бразилия
Leo Pele
61
Бразилия
Leonardo Derik
53
Бразилия
Dudu
10
Аргентина
Bruno Zapelli
88
Бразилия
Патрик
20
Бразилия
Julimar
9
Колумбия
Kevin Viveros
Тренер
Бразилия
Одаир Элман

Статистика матча

Владение мячом
Коритиба Коритиба
41%
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
59%
Атаки
80
92
Угловые
2
5
Фолы
12
13
Удары (всего)
5
8
Удары мимо ворот
8
13
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Anderson Daronco (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 97 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 24% (6 из 25 матчей) Anderson Daronco назначал пенальти

Игры 33 тур
21.10.2025
Ферровиария
2:2
Пайсанду
Завершен
20.10.2025
Гояс
1:3
Шапекоэнсе
Завершен
20.10.2025
Коритиба
0:0
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
20.10.2025
Ботафого
2:2
Куяба
Завершен
19.10.2025
Операрио ПР
2:1
Волта-Редонда
Завершен
19.10.2025
Аваи
1:1
Крисиума
Завершен
19.10.2025
Клуб Ремо
3:1
Атлетик Клуб МГ
Завершен
19.10.2025
Америка Минейро
1:1
КРБ
Завершен
Комментарии к матчу
