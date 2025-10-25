Смотреть онлайн Витория - Коринтианс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Витория — Коринтианс, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.
Превью матча Витория — Коринтианс
Команда Витория в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Витория в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коринтианс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Коринтианс, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).
За последние 19 матчей судья показал 92 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 21% (4 из 19 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти