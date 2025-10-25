Превью матча Витория — Коринтианс

Команда Витория в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Витория в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коринтианс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Коринтианс, в том матче сыграли вничью.