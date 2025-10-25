Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Витория - Коринтианс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ВиторияКоринтианс, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маноэль Баррадас. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.

МСК, 30 тур, Стадион: Маноэль Баррадас
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Витория
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Коринтианс
Mattos 87'
Счет после первого тайма 0:0
Mattos - Коринтианс icon
87'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Коринтианс - Угловой
22'
Угловой
Витория - Угловой
26'
Угловой
Витория - Угловой
28'
Угловой
Витория - Угловой
33'
Угловой
Коринтианс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Коринтианс - Угловой
55'
Угловой
Витория - Угловой
68'
Угловой
Коринтианс - Угловой
74'
Угловой
Витория - Угловой
86'
Угловой
Коринтианс - Угловой
87'
Угловой
Коринтианс - Угловой
87'
Mattos - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Витория — Коринтианс

Команда Витория в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Коринтианс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-13. Команда Витория в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Коринтианс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Коринтианс, в том матче сыграли вничью.

Витория Витория
12
Бразилия
Thiago
17
Испания
Айтор Канталапьедра
29
Бразилия
Willian
43
Бразилия
Edu
4
Бразилия
Cleidson Andrade de Souza Silva
27
Парагвай
Рауль Касерес
13
Бразилия
Ramon
33
Бразилия
Эрик
44
Бразилия
Gabriel Baralhas
31
Уругвай
Renzo Lopez
5
Бразилия
Lucas Halter
Тренер
Бразилия
Джаир Вентура
Коринтианс Коринтианс
40
Бразилия
Felipe Longo
2
Бразилия
Matheus Franca
47
Бразилия
Joao Pedro de Sousa Rodrigues
13
Бразилия
Gustavo Henrique
26
Аргентина
Фабрисио Ангелери
46
Бразилия
Hugo
14
Raniele Almeida Melo
8
Аргентина
Rodrigo Garro
27
Бразилия
Breno
56
Бразилия
Gui Negao
9
Бразилия
Юри Алберто
Тренер
Бразилия
Жуниор Доривал

История последних встреч

Витория
Витория
Коринтианс
Витория
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.06.2025
Коринтианс
Коринтианс
0:0
Витория
Витория
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Витория Витория
42%
Коринтианс Коринтианс
58%
Атаки
87
83
Угловые
5
6
Фолы
12
10
Удары (всего)
5
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 92 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 21% (4 из 19 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти

Игры 30 тур
27.10.2025
Палмейрас
0:0
Крузейро
Завершен
27.10.2025
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Завершен
26.10.2025
Гремио
3:1
ФК Жувентуде
Завершен
26.10.2025
Ботафого
2:2
Сантос
Завершен
26.10.2025
Спорт Ресифи
1:2
Мирассол СП
Завершен
25.10.2025
Флуминенсе
1:0
Интернаcьонал
Завершен
25.10.2025
Витория
0:1
Коринтианс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Минейро
1:0
Сеара
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA