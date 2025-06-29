Смотреть онлайн Скорпионс Скорпионс - Юнион Омаха 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Скорпионс Скорпионс — Юнион Омаха . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Toyota Field.
Превью матча Скорпионс Скорпионс — Юнион Омаха
Команда Скорпионс Скорпионс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.