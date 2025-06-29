29.06.2025
Смотреть онлайн Лас Вегас Лайтс - Spokane Velocity FC 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Лас Вегас Лайтс — Spokane Velocity FC . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cashman Field.
МСК, Стадион: Cashman Field
USA USL League One Cup
Лас Вегас Лайтс
35'
51'
Завершен
2 : 0
29 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
32'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
32'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
35'
Лас Вегас Лайтс FC - 1-ый Гол
46'
Spokane Velocity FC - Угловой
51'
Лас Вегас Лайтс FC - 2-ой Гол
74'
Spokane Velocity FC - Угловой
77'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
90+4'
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
Превью матча Лас Вегас Лайтс — Spokane Velocity FC
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
93
91
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу