29.06.2025

Смотреть онлайн Лас Вегас Лайтс - Spokane Velocity FC 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Лас Вегас ЛайтсSpokane Velocity FC . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Cashman Field.

МСК, Стадион: Cashman Field
USA USL League One Cup
Лас Вегас Лайтс
35'
51'
Завершен
2 : 0
29 июня 2025
Spokane Velocity FC
Лас Вегас Лайтс FC icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
Лас Вегас Лайтс FC icon
51'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1
Текстовая трансляция
32'
Угловой
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
32'
Угловой
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
35'
Лас Вегас Лайтс FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,1
46'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
51'
Лас Вегас Лайтс FC - 2-ой Гол
74'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
77'
Угловой
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
90+4'
Угловой
Лас Вегас Лайтс FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,1

Превью матча Лас Вегас Лайтс — Spokane Velocity FC

Статистика матча

Владение мячом
Лас Вегас Лайтс Лас Вегас Лайтс
49%
Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC
51%
Атаки
93
91
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
4
