26.07.2025
Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Риверхаундс 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — USA USL League One Cup: Portland Hearts of Pine — Риверхаундс . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
USA USL League One Cup
Portland Hearts of Pine
64'
72'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
Риверхаундс
71'
75'
Счет после первого тайма 0:0
Риверхаундс
71'
Риверхаундс
75'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
45+1'
Риверхаундс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Риверхаундс - Угловой
64'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
71'
Риверхаундс - Угловой
71'
Риверхаундс - 2-ой Гол
72'
Portland Hearts of Pine - 3-ий Гол
75'
Риверхаундс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Portland Hearts of Pine — Риверхаундс
Статистика матча
Владение мячом
72%
Атаки
62
97
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу