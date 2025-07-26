Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Риверхаундс 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUSA USL League One Cup: Portland Hearts of PineРиверхаундс . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
USA USL League One Cup
Portland Hearts of Pine
64'
72'
Завершен
2 : 2
26 июля 2025
Риверхаундс
71'
75'
Счет после первого тайма 0:0
Portland Hearts of Pine icon
64'
Риверхаундс icon
71'
Portland Hearts of Pine icon
72'
Риверхаундс icon
75'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
45+1'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
64'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
71'
Угловой
Риверхаундс - Угловой
71'
Риверхаундс - 2-ой Гол
72'
Portland Hearts of Pine - 3-ий Гол
75'
Риверхаундс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Portland Hearts of Pine — Риверхаундс

Статистика матча

Владение мячом
Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine
28%
Риверхаундс Риверхаундс
72%
Атаки
62
97
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу
